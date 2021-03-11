Азербайджанский лоукост возобновит регулярные рейсы в Киев
Рейсы запланированы с частотой два раза в неделю - по понедельникам и четвергам, передает avianews.com.
Самолет будет вылетать из Баку в 08:00 и приземляться в Киеве в 10:25. Вылет из Киева запланирован на 12:20 с прилетом в Баку в 16:40.
В Киеве Buta Airways будет обслуживаться в терминале D аэропорта "Борисполь", в Баку - в терминале 1 столичного аэропорта Азербайджана имени Гейдара Алиева.
Из-за ограничений властей Азербайджана все билеты Buta Airways включают перевозку багажа.
В качестве ручной клади на борт самолета пассажиры могут взять один личный предмет: дамскую сумочку, мужской портфель или сумку для ноутбука. Авиакомпания запрещает провозить в салоне другие вещи, в том числе покупки из магазинов Duty Free.
Для вылета из Киева в Баку или из Баку в Киев на рейсах Buta Airways пассажирам необходимо пройти тестирование на коронавирус. Анализ должен подтвердить, что человек не болен, то есть иметь негативный результат.
Срок действия справки о тестировании составляет 48 часов. Справка должна быть действительна на момент посадки в самолет. Если результат окажется положительным или срок действия справки превысит 48 часов, пассажира не пустят на борт самолета.
На данный момент въезд в Азербайджан иностранным гражданам с целью туризма запрещен.
Воспользоваться рейсами Киев-Баку могут граждане Азербайджана и члены их семей, иностранцы с видом на жительство в Азербайджане, дипломаты.
Перелеты из Баку в Киев разрешены всем категориям граждан, поскольку Украина не ограничивала въезд иностранцев в страну.