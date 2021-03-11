Евросоюз планирует выделить $150 миллиардов на цифровые технологии

Европейский союз обещает выделить более $150 млрд на разработку следующего поколения цифровых индустрий в нынешнем десятилетии, стремясь догнать конкурентов в США и Восточной Азии в таких сферах, как производство микросхем и искусственный интеллект.

Стратегия, получившая название "Digital Compass" и являющаяся частью пакета мер восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса объемом $2 трлн, направлена на существенное усиление технологической независимости блока к 2030 году, передает Интерфакс-Украина.

"Нам нужно стать менее зависимыми от других, когда речь идет о ключевых технологиях", - сказала замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, слова которой приводит газета The Wall Street Journal.

Новый план предусматривает рост цифровизации европейских бизнесов и частных услуг, повышение навыков европейских граждан в сфере цифровых технологий и обновление цифровой инфраструктуры. Финансирование будет предоставлено за счет инструмента Евросоюза для восстановления экономики и повышения ее устойчивости (recovery and resilience facility, RRF) объемом 672,5 млрд евро. Как минимум 20% этой суммы ЕС пообещал потратить на "переход на цифровизацию".

Целями ЕС в рамках плана является производство по меньшей мере 20% мирового объема полупроводников нового поколения в Европе в 2030 году по сравнению с 10% мирового рынка полупроводников в 2020 году, сообщила Еврокомиссия.

План еще не получил окончательное одобрение, отметила Вестагер.

В число крупнейших европейских производителей полупроводников входят нидерландская ASML Holding NV, которая производит аппараты для создания микросхем, а также германская Infineon Technologies AG и нидерландская NXP Semiconductors NV, которые производят чипы для автомобильного и промышленного секторов.