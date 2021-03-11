Жители Сумщины задолжали за доставку газа в феврале 14,3 миллиона

За февраль долги бытовых потребителей АО "Сумыгаз" достигли 14,3 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сообщении отмечают, что с недобросовестных плательщиков будут взыскаться долги в судебном порядке, и клиенты понесут дополнительные убытки.

В АО "Сумыгаз" призвали клиентов ответственно подойти к оплате услуг и придерживаться платежной дисциплины, так как своевременная оплата за доставку газа – это гарантия безопасности потребителей.

"Своевременная оплата за поставку газа крайне важна для стабильной и надежной работы газотранспортной системы области. Содержание газораспределяющих сетей и сооружений на них, модернизация, капитальные и текущие ремонты финансируются исключительно из средств, которые поступают от жителей региона в виде платы за поставку газа", – отметил коммерческий директор АО "Сумыгаз" Денис Черненко.

Компания намерена активизировать взыскание задолженности за поставку газа через суд независимо от суммы долга. Если потребитель несколько месяцев не платит за услугу распределения природного газа, ему придется оплачивать счета в принудительном порядке.

Удовлетворение исковых требований компании предусматривает оплату долгов и всех судебных расходов, которые возлагаются на должника. В случае несвоевременной оплаты задолженности, после вынесения судебного решения, потребителю-должнику придется оплатить еще и исполнительный сбор – 10% от суммы долга.

"АО "Сумыгаз" напоминает потребителям, что оплатить за поставку газа можно онлайн при помощи сервисов 104.ua. Одни из самых популярных – вайбер и телеграм-боты 7104ua. С их помощью можно передавать и показатели счетчиков газа и просматривать их историю, проверять начисления и архив оплат, загружать квитанции и платить за распределение газа", – подытожила компания.