Украина будет разделена на 10 функциональных зон, – Минрегион

Министерство развития громад и территорий (Минрегион) разрабатывает проект разделения территории Украины на 10 функциональных зон.

Об этом сообщил глава ведомтсва Алексей Чернышов в интервью "Левому берегу", сообщает пресс-служба Минрегиона.

Отмечается, что разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам.

Отмечается, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не в области, как было раньше, а территориям.

"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти - горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы", - сказал Чернышев.

Уже определены функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года: