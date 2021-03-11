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Украина будет разделена на 10 функциональных зон, – Минрегион

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Украина будет разделена на 10 функциональных зон, – Минрегион
Министерство развития громад и территорий (Минрегион) разрабатывает проект разделения территории Украины на 10 функциональных зон.

Об этом сообщил глава ведомтсва Алексей Чернышов в интервью "Левому берегу", сообщает пресс-служба Минрегиона.

Отмечается, что разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам.

Отмечается, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не в области, как было раньше, а территориям.

"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти - горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы", - сказал Чернышев.

Уже определены функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:

  • горные территории Украинских Карпат;
  • макрорегион "Азов-Черное море"; Приграничные регионы;
  • пограничные территории в неблагоприятных условиях;
  • временно оккупированные территории Украины;
  • природоохранные территории;
  • городские агломерации;
  • центры экономического развития;
  • монофункциональные старопромышленные города;
  • сельские территории в неблагоприятных условиях.
Джерело:  Минрегион
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Топ коментарі

  • Юрий Князев 55a279f9
    Наверное так будет легче воровать деньги. Например вроде как направили деньги в село, а там все разрушено и никто не живет. Таких сел огромное множество. Гениальная схема.
  • Moskovit
    Україна була розділена на кримінальні зони, а зараз ще і на функціональні. Всякою хернею наші уряди займаються, але не економікою. То їм райони заважали, то було ОПГ, а стало ОТГ. Поганим танцюристам завжди яйця заважають. Якщо не вміють працювати, то все хернею маються аби показати, що щось роблять.
  • Khmelnitskiy
    "Украина будет разделена на 10 функциональных зон, - Минрегион" - "Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною"
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