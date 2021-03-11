Первая партия из 65 терминалов самообслуживания прибыла в "104.ua Клиентские пространства"

В "104.ua Клиентских пространствах" устанавливают 65 терминалов самообслуживания для потребителей природного газа.

Это первое такое устройство на рынке коммунальных услуг - оно уже работает в "104.ua Клиентском пространстве" в Харькове. В марте терминалами смогут воспользоваться потребители газа в Чернигове, Виннице и Черновцах, сообщила пресс-служба АО "Харьковгоргаз".

Функционал терминала позволяет: распечатать квитанцию, оплатить доставку газа и газ как товар, передать показания счетчика, просмотреть состояние лицевого счета.

"Терминал 104.ua является первым электронным устройством самообслуживания на рынке коммунальных услуг Украины. Он предоставляет комплексное обслуживание без ожидания в очередях и непосредственного контакта с персоналом учитывая сложную эпидемическую ситуацию. Также в терминале наши клиенты могут распечатать необходимые документы", - говорит директор ООО 104.ua Юрий Петрук.

Все терминалы 104.ua оборудованы POS-терминалами и дают возможность провести экспресс-регистрацию на сайте 104.ua по номеру мобильного телефона.

Сначала терминалы 104.ua планируется установить во всех 150 клиентских пространствах в 16 областях Украины. На втором этапе компания 104.ua рассматривает возможность устанавливать свои терминалы в банковских отделениях, торговых центрах, супермаркетах.

Компания 104.ua основана РГК с целью внедрения единых стандартов качественного обслуживания потребителей природного газа. РГК - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.