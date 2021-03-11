Директор "Укрзализныци" по коммерческой работе и логистике подал в отставку

Директор по коммерческой работе и логистике "Укрзализныци" Иракли Эзугбая подал в отставку.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Есть две причины. Первая: в моем понимании в "Укрзализныци" долго не было руководства грузового направления. Оно появилось, оно начало разворачивать тенденцию упадка груза и тенденцию упадка в доле вагонных отправлений. Но то, что недополучает "Укрзализныця", однозначно получает кто-то. И мы однозначно в прессе увидели травлю, которая была очень активной и несправедливой. Параллельно второй процесс – реформы нужны, их откладывать нельзя. Но откладывались они давно,.. И без внедрения реформ я не вижу возможности достичь позитивного результата", – сказал топ-менеджер.

Эзугбая выразил надежду, что "личный вопрос, который доминировал над рациональным принятием решения, сейчас будет снят с повестки дня и реформа пойдет".

Он отметил, что увольняется с полной поддержкой со стороны руководства "Укрзализныци".

Ираклий Эзугбая является экс-руководителем грузинской железной дороги. По словам главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака, он лично предложил Эзугбая должность в компании.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 26 августа 2020 года утвердил кандидатуру Владимира Жмака на должности главы правления "Укрзализныци". До этого Жмак занимал пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь".