Цены на газ в Европе вернулись к росту

Цена газа на главном спотовом хабе Европы – нидерландском TTF выросла до $220 за тысячу кубометров с поставкой в четверг с зафиксированного в конце февраля минимума $198 за тыс. куб. м.

Таким образом, средняя цена контракта "на день вперед" на TTF с начала года составила $234 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.

Цена газа поддерживается более суровым, чем изначально, прогнозом погоды на предстоящую неделю и ралли цен квот на выбросы CO2.

Тем временем уровень запасов в подземных хранилищах Европы ушел ниже одной трети от максимальной вместимости – на утро 9 марта он опустился до 33,27%. Это на 4,9 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

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По данным портала Gas Infrastructure Europe, запасы газа в Германии (на главном газовом рынке Европы) снизились до 27,65%, в Австрии – до 33,47%, Чехии – 32,51%, Польше – 42,70%, Франции - до 18,98% (минимальный уровень среди стран региона), в Украине – до 41,48%.

Отбор газа из ПХГ Европы продолжается примерно до конца марта (в 2020 году нетто-отбор сменился нетто-закачкой 3 апреля, в 2019 году – 22 марта).

Отбор газа из ПХГ Европы за четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года можно прогнозировать на уровне 84,6 млрд куб. м, что должно стать новым рекордом после отбора за зимние кварталы 2017-2018 годов (79,86 млрд куб. м). Отбор газа за теплый зимний сезон 2019-2020 годов был составил всего 47,9 млрд куб. м.