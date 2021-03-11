Предприятия туризма и кино потеряли половину доходов из-за коронавируса, – Минкульт

Из-за пандемии коронавируса в сфере туризма и кинопроката доходы упали по меньшей мере на 50%.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", передает Укринформ.

"Коронавирус в первую очередь ударил по креативным индустриям. В разных масштабах, но есть сферы, которые испытывают тотальное давление. Например, в сфере туризма и кинопроката доходы упали по меньшей мере на 50 процентов. Так же неуютно книгоиздателям и аудиовизуальным услугам", - сказал он.

Он отметил, что в целом креативные индустрии это не столько о расходовании средств, сколько о генерации новых. По его словам, в креативные индустрии входит: визуальное искусство, сценическое искусство, аудиальное искусство, аудиовизуальное искусство, литература, издательское дело и печатные средства массовой информации, дизайн, мода, архитектура и урбанистика, реклама, библиотеки, архивы и музеи, народные художественные промыслы, новые медиа и информационно-коммуникационные технологии.

"Креативные индустрии - сфера, которая направлена ​​в будущее. Без креативных индустрий представить будущее этой страны достаточно трудно. Кроме того, что это сфера, которая развивается наиболее стремительно среди всех других индустрий, она опирается в первую очередь не на ресурсы, не на землю, не на нефть, а на единственный главный ресурс - людей, на их креативные способности ", - добавил Ткаченко.