Нацбанк поручил смягчить требования к контролю счетов публичных деятелей

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендовал банкам не относить автоматически всех политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEP) к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений.

Соответствующую рекомендацию НБУ предоставил в ответ на обращение лиц, которые являются национальными публичными деятелями, сообщает пресс-служба регулятроа.

"Банкам не нужно требовать документы, подтверждающие источники состояния национальных PEP, если уровень риска деловых отношений с таким клиентом является низким, у банка нет подозрения относительно отмывания средств и финансирования терроризма, а счета, открытые в банке, используются преимущественно для получения зарплаты, соцвыплат или объем финопераций по всем счетам национальных PEP в банке не превышает 200 тыс. грн за квартал", – пояснил директор департамента финмониторинга НБУ Алексей Бережной.

Кроме того, в Нацбанке напомнили, что формальный подход при установлении и поддержания деловых отношений с национальными PEP не соответствует международным стандартам и рекомендациям в сфере финмониторинга. Так, в новом законе о финмониторинге исключена норма об обязательной установке высокого риска деловых отношений относительно национальных PEP.

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Согласно сообщению, для установления источников состояния национальных PEP банку будет достаточно получить информацию от клиента, проанализировать данные, которые уже есть в банке, и получить информацию из публичных источников с надежной репутацией. Этих шагов будет достаточно, если национальный PEP обслуживался в банке до вступления в силу закона о финмониторинге, с момента прекращения выполнения им определенных публичных функций прошло не менее 12 месяцев, операции по счету понятны для банка (например, получение зарплаты и соцвыплат) и PEP не проводит подозрительных финопераций.

В то же время в НБУ указали, что критериями для установления банком высокого риска деловых отношений с PEP могут быть использование корпоративных механизмов или цепи посредников для сокрытия бенефициарных собственности, использование членов семьи или связанных лиц как законных владельцев активов PEP, наличие доступа к госактивам, средствам и финоперациям с ними.

Кроме этого, критериями для установления высокого риска деловых отношений с PEP являются наличие контроля за разрешительными органами, которые выдают лицензии и права концессии, осуществление решающего влияния на деятельность финучреждения, деятельность, связанная с госзакупками и получение наличных средств в крупных объемах.

Нацбанк также отмечает, что проведет углубленный анализ информации, которую с 14 апреля банки должны будут предоставить о количестве PEPs, членов их семей, связанных с ними лиц, а также о лицах, конечными бенефициарами которых являются политически значимые лица, члены их семей и связанные лица.

Соответствующая информация должна отображаться с учетом предварительно проведенной банками оценки риска проведения такими клиентами финансовых операций в банке.