Прокуратура отсудила месторождение лития у фирмы окружения Кононенко

Офис генерального прокурора в судебном порядке предупредил незаконную передачу в пользование одного из крупнейших в Украине месторождений литиевых руд.

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

Отмечается, что правоохранители установили, что одно из частных предприятий при отсутствии у него исключительных случаев для получения спецразрешения на использование недр без проведения аукциона обратилось в суд с требованием обязать Госслужбу геологии и недр выдать это разрешение. Окружной админсуд Киева удовлетворил иск субъекта хозяйствования полностью.

"Указанное решение суда первой инстанции Офисом генпрокурора оспорено в апелляционном порядке из-за того, что суд не может перенимать на себя дискреционные полномочия органа властных полномочий, а внеконкурентная процедура применяется только к субъекту, который обеспечил безусловное соблюдение всех требований законодательства в сфере недроиспользования", – говорится в сообщении.

В итоге Шестой апелляционный админсуд поддержал доводы ОГПУ и отменил решение суда первой инстанции, постановив новое – отказать в удовлетворении иска предприятия.

В сообщении Офиса генпрокурора не указано название компании, пытавшейся получить месторождение. Но, согласно судебному реестру, речь идет об ООО "Петро-Консалтинг".

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Окружной административный суд Киева обязал Государственную службу геологии и недр предоставить ООО "Петро-Консалтинг" специальное разрешение на пользование недрами литиевого месторождения в Кировоградской области.

Это не первая попытка "Петро-Консалтинга" получить в пользование литиевое месторождение. В феврале 2018 года "Петро-Консалтинг" без аукциона получила специальное разрешение на работы на Шевченковском месторождении литиевых руд (Днепропетровская область), которое является одним из двух разведанных месторождений лития в Украине. Фирма тогда анонсировала, что подключит к проекту иностранного инвестора, а работы начнутся с 2021 года.

Но в апреле 2020 года Генпрокуратура в Кассационном админсуде Верховного суда добилась отмены спецразрешения "Петро-Консалтинга" на Шевченковское месторождение лития. В частности, суд указал, что при выдаче спецразрешения "Петро-Консалтингу" был использован просроченный протокол об оценке запасов лития от 1989 года. Также Верховный суд указал, что суды Украины не правильно истолковали схему пробации, которая может быть использована только в исключительных случаях.

Сейчас специальное разрешение "Петро-Консалтинга" на Шевченковское месторождение лития указано как недействующее.

На момент его получения в 2018 году учредителями фирмы были Олег Большаков из Львова и Николай Есипенко из Киева, руководителем – Игорь Коломиец. Директором фирмы работал Тарас Игнащенко – сын Владимира Игнащенко, советника тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Игнащенко-старший является соседом тогдашнего первого замглавы парламентской фракции БПП Игоря Кононенко – бизнес-партнера Петра Порошенко. В 2016 году журналисты зафиксировали Игнащенко среди тех, кто встречал Кононенко в аэропорту "Жуляны".

В августе 2019 года владельцем "Петро-Консалтинга" стал Михаил Жернов, он управляющий партнер инвестиционной компании Millstone & Co. (Польша). Компания в Украине имеет интерес в медиабизнесе, где перед президентскими выборами 2019 года сотрудничала с людьми из окружения Кононенко.