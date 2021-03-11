НАПК запустило обновленный реестр коррупционеров

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) представило обновленный Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров).

Презентация обновленного реестра состоялась в четверг, 11 марта, сообщает пресс-служба НАПК.

В ведомстве уточнили, что среди главных обновлений Реестра коррупционеров – улучшенный поиск. Теперь найти сведения о человеке или компании в Реестре коррупционеров станет значительно легче благодаря специальным фильтрам.

Кроме того, обновленный реестр предоставляет удобный функционал для работы с данными и содержит интерактивную карту нарушений, которая показывает, сколько человек привлечены к ответственности за коррупцию в каждой отдельной области.

Также предусмотрена интеграция реестра с другими электронными сервисами благодаря API. Обновленный реестр имеет модуль интеграции с системой государственных электронных закупок Prozorro и Единым государственным веб-порталом открытых данных. Актуальная информация из Реестра будет обновляться автоматически и не будет зависеть от человеческого фактора.

Руководитель департамента предупреждения и выявления коррупции НАПК Сергей Деркач пояснил, что обновление предусматривает получение специальных онлайн-справок о том, есть ли данные о физическом или юридическом лице в Реестре коррупционеров.

"Проверить подлинность справки можно будет с помощью QR-кода с уникальной информацией или введя номер этой справки в Реестре. Это значительно сэкономит время для должностных лиц, предпринимателей и граждан, которым эти данные потребуются для участия или проведения государственных закупок", – пояснил чиновник.