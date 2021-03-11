Доходы IT-отрасли в Украине к 2025 году могут вырасти до $16,5 миллиарда, – Федоров

Благодаря специальному правовому режиму "Дия City" доходы IT-отрасли в Украине к 2025 году могут вырасти до $16,5 млрд, количество рабочих мест в данной отрасли планируется увеличить до 450 тыс.

Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ходе всеукраинского форума "Украина 30".

"Для роста IT-индустрии мы создаем специальный правовой режим "Дия City". Благодаря "Дие City" доходы IT-отрасли в Украине за 3-5 лет могут значительно увеличиться - с $6 млрд до $16,5 млрд. А рост числа рабочих мест после запуска "Дия City" - с 200 тыс. сейчас до 450 тыс. в 2025 году. Это уникальная экосистема с лучшими в мире условиями для ведения IT-бизнеса. Одна из главных целей режима - стимулирование развития цифровой экономики на следующие 15 лет и привлечения миллиардных инвестиций в страну", - написал Федоров в Facebook.

По его словам, законопроекты о "Дия City" создают беспрецедентные стимулы для развития стартапов и продуктовых компаний в Украине. Вступление в "Дия City" абсолютно добровольное и будет иметь декларативный характер - можно легко присоединиться, а также просто выйти.

Для разработки "Дия City" были привлечены международные специалисты и адаптированы правовые практики Великобритании и Канады.

"Для компаний-резидентов "Дия City" будет действовать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5%, плюс 1,5% - военный сбор, а налог на прибыль заменяем налогом на выведенный капитал в размере 9%", - отметил Федоров.

По его словам, сейчас IТ-сектор органично растет на 20-30% ежегодно, однако рост может составлять 40- 50% в год при условии введения дополнительных стимулов. "Дия City" будет стимулировать появление в стране компаний с доходом более $100 млн, которые будут инкорпорированы именно в Украине, а не за границей.

"Проект разрабатывается в тесном сотрудничестве с индустрией. В законодательной базе "Дия City" будет учтено большинство пожеланий отрасли. В ближайшее время соответствующие проекты законов будут вынесены на рассмотрение парламента.

Наличие большого количества квалифицированных кадров, мощная инженерная школа, высокая репутация украинских IT-специалистов, государственные стимулы, которые предоставляет "Дия City", позволят Украине стать одним из крупнейших мировых IT-хабов", - резюмировал Федоров.