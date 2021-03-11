Европейский центробанк ускорит выкуп активов в рамках программы на 1,9 триллиона евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг, 11 марта, сохранил объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на уровне 1,85 трлн евро.

При этом регулятор сообщил, что существенно ускорит выкуп активов в рамках PEPP в ближайшем квартале по сравнению с первыми месяцами текущего года, передает Интерфакс-Украина.

ЕЦБ уточнил, что продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился.

Европейский центробанк также планирует реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.

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В то же время регулятор отметил, что в случае возможности поддерживать благоприятные финансовые условия за счет неполной реализации PEPP, выкуп активов может быть осуществлен не в полном объеме.

При этом ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%.

ЕЦБ намерен продолжать реализацию запущенной ранее программы выкупа активов (APP) прежними темпами – на 20 млрд евро в месяц. В сообщении ЕЦБ говорится, что совет управляющих продолжает ожидать, что ежемесячный выкуп активов в рамках APP продолжится столько времени, сколько потребуется для усиления стимулирующего эффекта процентных ставок, и завершится незадолго до того, как Центробанк начнет повышать ключевые процентные ставки.

Также совет управляющих продолжит обеспечивать достаточный уровень ликвидности за счет операций по рефинансированию.

В сообщении ЕЦБ отмечается, что операции целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) остаются привлекательным источником финансирования для банков, обеспечивая поддержку банковского кредитования компаний и домохозяйств.

Как сообщалось, ранее Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом.