Украина реализует 40 совместных проектов с МФО

По состоянию на 1 марта 2021 года на стадии реализации находятся 40 совместных с МФО проектов, общая сумма займов по которым составляет 5,67 млрд евро и $3,09 млрд.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Отмечаеися, что из этих средств освоено $1,73 млрд и 1,69 млрд евро.

На стадии подготовки находятся 18 совместных с МФО инвестиционных проектов на общую сумму $590 млн и 2,15 млрд евро.

Также в сообщении Минфина говорится, что 10 марта представители Министерства финансов и Всемирного банка провели совместный учебный онлайн-тренинг по подхода и методики установления и проведения мониторинга показателей результативности по проектам экономического и социального развития, для реализации которых государство привлекает кредитные средства международных финансовых организаций, а именно Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) и Кредитного учреждения для восстановления (КfW) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом).

Данный тренинг был направлен на повышение институциональной способности ответственных исполнителей и бенефициаров инвестиционных проектов по определению показателей, которые позволят оценить состояние достижения цели проектов и измерить результаты, полученные в ходе их реализации, а также оценки от их внедрения.