"Метинвест" увеличит инвестиции в развитие Покровской угольной группы в условиях ограничений АМКУ

Группа "Метинвест" будет развивать предприятия Покровской угольной группы, несмотря на беспрецедентно жесткие условия Антимонопольного комитета.

Благодаря инвестициям "Метинвеста", в 2020 году объем добычи рядового угля Покровской угольной группой составил 6,2 млн тонн, что на 55% больше, чем в 2018 году, пишет МинПром в статье "За углем в Покровск".

В частности был закуплен специально сконструированный под параметры покровских горизонтов новый проходческий комбайн П-315, а также несколько новых очистных комбайнов польского и чешского производства.

Кроме того с целью повышения безопасности в шахтах были приобретены 2 немецких дегазационных станка и 10 буровых.

Также сегодня на финальной стадии строительства находится угольный блок №11 с запасами угля в 33,8 млн тонн. Его запуск даст возможность вывести из эксплуатации часть отработанных и теряющих рентабельность мощностей на блоке №10. Для этого необходимо инвестировать в его разработку еще 4 млрд грн и "Метинвест" уже в качестве полноправного собственника готов вложить необходимые средства, поскольку это даст возможность поднять добычу до 8,3 млн тонн в год и полностью обеспечить свои потребности в коксующемся угле для производства чугуна.

В компании напоминают, что разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение ШУ "Покровское" и Свято-Варваринской обогатительной фабрики было получено в октябре прошлого года. При этом АМКУ обязал "Метинвест" 10% продукции на свободный рынок.

Как отмечали ранее в компании, это фактически означает, что Шахтоуправление "Покровское" в составе группы "Метинвест" будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток. Тем не менее, в компании подчеркивают, что инвестиции в развитие ШУ "Покровское" будут увеличены.