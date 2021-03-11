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Фонд гарантирования выставил на аукцион здание "Диамантбанка" за 196 миллионов

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Фонд гарантирования выставил на аукцион здание "Диамантбанка" за 196 миллионов
Фонд гарантирования вкладов физических лиц 18 марта 2021 года выставит на продажу лот, в составе которого активы ПАО "Диамантбанк" - отдельно стоящее офисно-складское здание общей площадью 10 806 кв м на столичной Куреневке по ул. Скляренко, 4, оснащенное системой пожаротушения.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Также в состав лота вошли 2 448 единиц основных средств, которые являются активами ПАО "КБ "Премиум". Открытые электронные торги пройдут в системе "Prozorro.Продажи".

Начальная цена лота - 196,48 млн грн.

Продажа состоится по английской моделью аукциона. Принять участие в торгах могут юридические и физические лица. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться в системе "ProZоrro.Продажи". Победителем аукциона станет тот, кто предложит самую высокую цену за лот.

Передача покупателю части помещений общей площадью 1277 кв м, расположенных в здании по ул. Скляренко, 4, с системой пожаротушения (инвентарный номер 31557), состоится в срок до завершения процедуры ликвидации ПАО "Диамантбанк".

Больше информации о лоте G22N019421 и условия участия в аукционе можно узнать на официальном сайте Фонда, а также на сайте "ProZorro.Продажи" п.

Все средства, полученные от продажи активов, Фонд направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.

НБУ 24 апреля 2017 года решил отнести "Диамантбанк" к категории неплатежеспособных. Главным основанием такого решения был факт уменьшения нормативов капитала банка менее чем до 1/3 минимального уровня, установленного нормативно-правовыми актами центробанка, а также из-за невыполнения банком в соответствующий срок плана реструктуризации, которым были предусмотрены меры относительно его докапитализации.

"Диамантбанк" был зарегистрирован в ноябре 1993 года. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (7,27 млрд грн) банк занимал бы 23 место среди 90 работающих украинских банков.

Джерело:  Фонд гарантирования
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