Данилов анонсировал возвращение государству "Донецкоблгаза"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение рассмотреть возможность возвращения в сферу государственного управления АО "Донецкоблгаз".

Как передает БизнесЦензор, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге.

"Вы знаете, что там по неизвестным причинам собственники приняли решение отключить население от теплоснабжение, отключить от газа. Путем исследования, которое провели в аппарате СНБО, выяснилось, что собственниками "Донецкоблгаза" являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонкоге. По этим двум компаниям сейчас будет проведена соответствующая проверка, и в случае обнаружения тех или иных нарушений "Донецкоблгаз" будет возвращен в государственную сферу управления в ближайшее время", – рассказал Данилов.

Он уточнил, что этот процесс будет происходить в рамках действующего законодательства.

Как сообщалось, 6 марта "Донецкоблгаз" прекратил поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго" в связи с задолженностью предприятия перед НАК "Нафтогаз Украины", которая достигла 1,5 млрд грн. В компании поясняли, что в случае отсутствия платежей за газ со стороны ТКЭ, эти долги вынужден будет погашать облгаз.

В свою очередь в "Нафтогазе" опровергли свою причастность к приостановке поставок газа при призвали восстановить газоснабжение поставщика отопления в Донецкой области.

Уже на следующий день работа 59 котельных КП "Донецктеплокоммунэнерго", которые отключили от газа, была восстановлена при участи местных властей и Нацполиции.

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Напомним, в апреле 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО "Донецкоблгаз" в реализации схемы с растраты государственного природного газа на миллиарды гривен. По данным следствия, компания поставляла бесплатный газ промышленным предприятиям Донетчины, а долги за него оформляло на жителей области. По данным СБУ, таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме свыше 1,7 млрд грн.

В начале февраля 2021 года Офис генерального прокурора (ОГПУ) завершил досудебное расследование в криминальном производстве по подозрению служебных лиц ЧАО "Донецкоблгаз" в растрате более 500 млн грн средств предприятия. По данным следствия, в 2017-2020 годах менеджеры компании незаконно вывели средства на указанную сумму на счета частных компаний.

В октябре-ноябре 2020 года поставщик "последней надежды" на рынке газа начал обеспечивать топливом 404,55 тыс. клиентов, которые перешли от "Донецкоблгаза".

Отметим, что 38% акций "Донецкоблгаз" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины". Еще около 50% акций компании принадлежит Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited (Гонконг), которые, по данным СМИ, были связаны с Сергеем Курченко.