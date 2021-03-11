СНБО продолжит рассмотрение санкционных вопросов в отношении физических и юридических лиц

Совет национальной безопасности и обороны Украины продолжит рассмотрение вопросов введения санкций в отношении физических и юридических лиц.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогу совещания СНБО.

"Что касается ситуации, связанной с введением санкций в отношении физических и юридических лиц: на следующем заседании мы обязательно продолжим рассмотрение. Сегодня на заседании мы рассматривали этот вопрос. Дано поручение соответствующим органам. Хочу обратить внимание: у нас есть пять институций, которые, согласно действующему законодательству, на сегодняшний день подают предложения по введению или отмене санкций. Это Офис президента, Кабинет министров, Верховная Рада, Национальный банк и, соответственно, президент Украины", - сказал Данилов, передает Интерфакс-Украина.

Данилов добавил, что "ответы на вопрос, кого будут касаться санкции, можно будет получить только после заседания СНБО".