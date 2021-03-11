СНБО продлило санкции против двух российских банков, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на своем заседании 11 марта решил продлить санкции против двух российских банков.

Как передает БизнесЦензор, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге.

"На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще с 2019 года. 19 марта у них заканчивался этот срок. Двум этим российским банкам продлен срок этих санкций еще на три года", – сказал Данилов.

Как сообщалось, СНБО включил в санкционный список, введенный в действие указом президента Украины №82/2019 от 19 марта 2019 года, вошли дочерние структуры российских госбанков в Украине – ПАО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ВТБ банк" и АО "БМ-2018". Этим решением сроком на два года был ограничен вывод капиталов из этих финучреждений за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц.

В санкционный список от 19 марта 2019 года также вошел ряд российских банков, но в их отношении санкции вводились на три года – до марта 2022 года.

АО "БМ-2018" – это бывший "БМ Банк", он прекратил банковскую деятельность. "ВТБ Банк" сейчас находится в процессе ликвидации.