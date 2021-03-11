Фонд госимущества сдает в аренду завод по производству шампанского в Одессе

Фонд государственного имущества (ФГИ) назначил на 31 марта аукцион по аренде целостного имущественного комплекса (ЦИК) ЧАО "Одессавинпром" (Одесса).

Как сообщает пресс-служба ФГИ, срок аренды – полгода, стартовая цена лота составляет 339,55 тыс. грн.

В состав ЦИК "Одессавинпром" входит 306 наименований зданий, сооружений, машин, оборудования, транспортных средств и т.п. В 2019 года ЧАО "Одессавинпром" произвело 666,7 тыс. дал игристых вин и 77,5 тыс. дал тихих вин. По состоянию на конец 2019 года на предприятии работало 214 человек.

Согласно сообщению, комплекс ЧАО "Одессавинпром" входит в перечень объектов малой приватизации, ФГИ решил сдавать его в аренду на срок, достаточный для подготовки к приватизации.

"Краткосрочная аренда актива на шесть месяцев позволит повысить интерес к нему со стороны потенциальных покупателей. Заинтересованный в покупке предприятия бизнес сможет сначала зайти на предприятие как арендатор, ближе ознакомиться с ним и принять для себя более взвешенное решение об оптимальной цене покупки", – сказано в сообщении Фонда.

ФГИ отмечает, что договор аренды с действующим арендатором был заключен в 1992 году, после этого неоднократно продлевался. Согласно данным госрестра, ЧАО "Одессавинпром" принадлежит семье Гулиевых.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества 26 февраля принял решение о приватизации целостного имущественного комплекса (ЦИК) госпредприятия "Харьковский завод шампанских вин" (ХЗШВ).