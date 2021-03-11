Центр противодействия дезинформации начнет работу 16 марта, – Данилов

Центр противодействия дезинформации, о создании которого ранее объявил Владимир Зеленский, начнет работу уже в следующий вторник, 16 марта.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время брифинга.

"Решением Совета национальной безопасности и обороны такой центр сегодня был создан. Он начинает работу со следующего вторника. Непосредственно центр будет располагаться в Ситуационном центре аппарата Совета национальной безопасности и обороны, который находится на улице Банковой", - отметил Данилов, передает Интерфакс-Украина.