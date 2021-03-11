Фонд госимущества продал спиртзавод в Сумской области за 108 миллионов

Фонд государственного имущества сообщил о намерении заключить договор о приватизации отдельного имущества Дубовязовского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт".

Как сообщает пресс-служба Фонда, за право собственности на актив на открытых торгах соревновались четверо участников, в ходе торгов они увеличили цену завода в 3,2 раза – со стартовых 33,8 млн грн до 108 млн грн.

Согласно данным в системе "Prozorro", победителем аукциона стало ООО "Ринтех", ближайший конкурент ООО "РесурсПромЗахид" предложило всего на 100 грн меньше, а ООО "Арукда групп" – на 101 грн меньше.

Объект расположен в поселке городского типа Дубовязовка Конотопского района Сумской области и состоит из зданий, сооружений и необходимого оборудования для изготовления спирта.

Бенефициаром ООО "Ринтех" через ЗНВКИФ "Инициативфинанс" в госреестре указана Оксана Левина, хотя сам инвестфонд оформлен на две компании, которые находятся в состоянии прекращения.