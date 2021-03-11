Крупнейший подрядчик "Укравтодора" получит 4,5 миллиарда на ремонт дорог в родной области Зеленского

Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области 1 марта подписала договор с ООО "Автомагистраль-Юг" на эксплуатационное содержание дорог государственного значения в Днепропетровской области стоимостью 4,45 млрд грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, "Автомагистраль-Юг" должна обеспечить содержание 2 814 км дорог Днепропетровской области в течение 2021-2023 годов.

Скидка компании по отношению к ожидаемой стоимости предмета закупки составляет 3%. Конкурентом компании на торгах был еще один член Национальной ассоциации дорожников Украины – ООО "Ростдорстрой".

На тендер также подавались ООО "ПБС" и ООО "Техно-Строй-Центр", однако Днепропетровская САД отклонила их предложения. "ПБС" не предоставила обеспечение тендерного предложения (22,91 млн грн), а "Техно-Строй-Центр" имела задолженность по уплате налогов и сборов.

"Автомагистраль-Юг" является монополистом на ремонт дорог в Днепропетровской области. С 2017 года фирма получила подряды местной САД на 29,18 млрд грн, что составляет 90% от всех закупок Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Кроме того, "Автомагистраль-Юг" является крупнейшим подрядчиком "Укравтодора": по итогам 2020 года компания получила госзаказов на 30,34 млрд грн или на 31,1% от общей суммы.

ООО "Автомагистраль-Юг" официально принадлежит одесситам Олегу Налованному и Валерию Короткову. Фактический контроль над компанией осуществляет бизнесмен Александр Бойко, основатель фирмы "Дорожник-97", которая является крупнейшим поставщиком строительных материалов и техники для "Автомагистрали-Юг".