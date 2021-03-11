Аваков анонсировал покупку нового оборудования для Гидрометцентра в США

11 марта в Министерстве внутренних дел Украины состоялось подписание Протокола о намерениях между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и компанией "BARON - Critical Weather Intelligence" (США) о сотрудничестве в сфере гидрометеорологической деятельности.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Сотрудничество имеет целью полностью реформировать гидрометеорологической систему государства, что не обновлялась с 70-х годов прошлого века.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что подписанию Протокола предшествовала длительная работа между украинскими специалистами и представителями американской компании.

"Более трех лет мы готовились к подписанию этого документа. Наши специалисты посещали заводы компании "BARON - Critical Weather Intelligence". "Eximbank" США подтвердил готовность оказать финансовую поддержку в реализации этого проекта. Наша страна активно развивается по всем направлениям, поэтому мы должны прогнозировать все чрезвычайные ситуации. Подписание Протокола о намерениях - это начало масштабного реформирования гидрометеорологической службы Украины", - заявил Аваков.

По словам Авакова, в Украине появится около 13 крупных радаров, а также несколько тысяч специальных датчиков, которые позволят использовать ранний, вероятный и быстрый прогнозы опасных погодных и природных явлений для предотвращения и заблаговременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и катастрофы.

"Наши специалисты будут видеть загрязнения воздуха по всей стране, предусматривать температуру хвойной подстилки в лесах, насыщенность водой атмосферы, будут видеть уровень насыщенности рек. Наша система будет по качеству, надеюсь, лучше, чем во многих странах Европы", - пояснил министр.

Глава МВД также добавил, что внедрение этой системы "позволит существенно уменьшить убытки от погодных и природных явлений в различных отраслях экономики страны (по оценкам Всемирного Банка, средний экономический эффект может достигать до $130 млн в год), а также будет использоваться и в военных технологиях.

"После одобрения проекта как на уровне украинского парламента, так и в США, за 2-3 года эта система будет развернута полностью. Мы сотрудничаем с компанией "BARON", ведь она является лидером в своей отрасли на мировом рынке", - отметил Аваков.

Компания "BARON - Critical Weather Intelligence" более 30 лет занимается отслеживанием штормов с помощью метеорологических радаров и инновационных систем оповещения.