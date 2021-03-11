Киевсовет отдал в аренду участок земли в парке Владимирская горка

Киевский городской совет принял решение о передаче ООО "САС" в аренду земельного участка для эксплуатации и обслуживания нежилого здания (лит. "Д") по ул. Трехсвятительской, 4 в Шевченковском районе столицы.

Соответствующее решение на заседании 4 марта поддержали 68 депутатов, пишут Наші гроші.

Согласно принятому решению, участок площадью 0,05 га передается ООО "САС" в аренду на 10 лет для эксплуатации и обслуживания нежилого здания (лит. "Д") по ул. Трехсвятительской, 4.

Фирма стала владелицей этого здания площадью 149,9 кв. м в 2017 году. Это – общественный туалет.

Участок 0,05 га в соответствии с Генпланом относится к территории общественных зданий и сооружений и частично территории зеленых насаждений общего пользования. Так, часть указанного участка площадью 0,0093 га попадает в зеленую зону парка Владимирская горка.

При обсуждении этого землеотвода депутат от фракции "Еднисть" Виталий Павлик напомнил: "Этот проект решения уже третий год находится в стенах Киевсовета, и каждый раз не может быть принят на том основании, что участок попадает в том числе в зеленую зону. Здесь вопрос особой ценности отводимых земель".

В свою очередь председатель фракции "ВО "Батькивщина" Денис Москаль, который возглавляет также постоянную комиссию по экологической политике, заявил: "Этот землеотвод удивляет, поскольку это общественный туалет, который очень необходим в этом парке. И, конечно, он должен использоваться как общественный туалет. А после этого землеотвода мы не имеем никакой уверенности, что это будет общественный туалет. Тем более, часть участка отводится за счет парка. Поэтому, конечно, я, как и все мои коллеги, категорически против изъятия из зеленой зоны".

В итоге, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко отдельно поставил на голосование рекомендацию управления правового обеспечения по изъятию части участка из зеленой зоны. Однако, депутаты проголосовали против этого.

В дальнейшем Бондаренко поставил на голосование проект решения о передаче участка в аренду ООО "САС" без изъятия части участка из зеленой зоны. Впрочем, решение не было принято (проголосовало 58 депутатов).

После этого депутат от фракции "УДАР Виталия Кличко" Олеся Зубрицкая заявила, что у нее не сработала карточка. Спикер Бондаренко повторно поставил проект решения на голосование, попросив его поддержать. И на этот раз решение было принято ("за" проголосовали уже 68 депутатов).

Собственниками ООО "САС" является Сергей Смирный (99,7%) и Альберт Залялутдинов (0,3%). Смирный известен тем, что с 2003 года был соучредителем кооператива "Чехово" в пгт Санаторное вблизи Фороса (Крым) вместе с семьей экс-премьера Николая Азарова. В 2012 году Смирный баллотировался в Верховную Раду по списку партии Наталии Королевской "Украина - Вперед!" под номером 13.

Руководителем обеих фирм является Валерий Желепа, муж судьи Киевского апелляционного суда Оксаны Желепы.