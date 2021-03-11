SkyUp с 29 апреля откроет регулярные рейсы из Запорожья и Харькова в Стамбул

Авиакомпания SkyUp весной откроет регулярные рейсы из Запорожья и Харькова в Стамбул.

Из Харькова в Стамбул авиакомпания полетит с 29 апреля с частотой три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям, передает avianews.com.

На линию Запорожье-Харьков SkyUp выйдет 28 мая. Этот маршрут авиакомпания будет обслуживать также три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Минимальная стоимость авиабилетов Харьков-Стамбул начинается от 1 286 грн в одну сторону, авиабилетов Запорожье-Стамбул - от 1 272 грн в одну сторону. В эту цену включена перевозка 9 кг ручной клади. Багаж оплачивается дополнительно.

Купить авиабилеты на новые рейсы можно на сайте SkyUp или в агентствах.

Сейчас авиакомпания выполняет перелеты из Киева, Львова и Одессы в Стамбул.

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