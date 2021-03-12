Глава набсовета "Нафтогаза" поддержала разделение "Укрнафты" с Коломойским

"Укрнафта", в которой "Нафтогазу Украины" принадлежит 50%+1 акция, является "настоящей проблемой" и раздел ее активов с миноритариями является хорошим ее решением.

Об этом глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд заявила в интервью Интерфакс-Украина.

"Если мы сможем отделить свою часть "Укрнафты", разделить бизнес и получить полный контроль над своей долей, то компания станет существенно более прозрачной, а нам не придется иметь дело со всеми этими проблемами", – сказала глава набсовета.

Среди этих проблем Споттисвуд назвала, в частности, получение финансовой отчетности.

"Получить у "Укрнафты" отчетность, подтвержденную аудитом, оказывается очень непросто, они пытаются держать нас подальше от данных… Мы не можем получить информацию от компании, где мы – мажоритарный собственник, что означает, что мы не можем ею полноценно управлять или проверять обвинения в ее адрес", – отметила глава набсовета.

Как сообщалось, в начале марта глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил о начавшихся переговорах по разделению активов "Укрнафты" с Игорем Коломойским.

Перед этим "Нафтогаз" направил наблюдательному совету "Укрнафты" уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами, а также письмо миноритариям компании о желании провести собрание акционеров.

Заседание наблюдательного совета по рассмотрению предложения "Нафтогаза" о разделе активов должно было состояться 25 февраля, однако о его результатах не сообщалось.

Читайте также: Коломойский проиграл иск к Украине на $6 миллиардов, – Минюст

Напомним, в декабре 2020 года завершилась реализация утвержденной Верховной Радой схемы по погашению налоговых долгов "Укрнафты" на сумму 28,9 млрд грн, возникших под руководством близкого к Игоря Коломойского менеджмента в 2015-2016 годах. Общие поступления в госбюджет в итоге реализации схемы составили 42,5 млрд грн. При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "Укрнафты".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что после осуществления взаиморасчетов группа намерена провести с миноритарными акционерами "Укрнафты" переговоры по разделению активов компании. По его словам, без разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предполагает утвержденная в октябре 2020 года политика собственности "Нафтогаза".

НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и сформировала основную часть из вышеуказанного налогового долга. По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.