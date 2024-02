Биржевые индексы США выросли до новых рекордов после подписания плана Байдена на $1,9 триллиона

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг во главе с акциями технологических компаний, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 достигли рекордных максимумов.

Оптимизм инвесторов поддержала новость о том, что президент США Джо Байден утвердил новый пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 триллиона, передает Интерфакс-Украина.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 188,57 пункта (0,58%) и составил 32485,59 пункта, достигнув рекордного уровня закрытия.

Standard&Poor's 500 вырос на 40,53 пункта (1,04%) – до 3939,34 пункта, также завершив торги на рекордной отметке.

Nasdaq Composite прибавил 329,84 пункта (2,52%) и составил 13398,67 пункта.

Спрос инвесторов на акции, и особенно бумаги быстрорастущих компаний, оживился на этой неделе на фоне стабилизации на рынках облигаций, отмечает газета The Wall Street Journal.

Доходность 10-летних US Treasuries отступила от сессионного максимума на уровне 1,607%, установленного в понедельник. В четверг она находилась на отметке 1,525% по сравнению с 1,520% в среду.

Рост доходности гособлигаций в последние недели ускорил ротацию из дорогостоящих акций технологических компаний в более дешевые циклические акции. В четверг все представители так называемой группы FAANG выросли в цене: Facebook Inc. – на 3,4%, Amazon.com Inc. – на 1,8%, Apple Inc. – на 1,7%, Netflix Inc. – на 3,7%, Alphabet Inc. –на 3,2%.

Акции американского производителя электромобилей Tesla Inc. подорожали на 4,7%, поставщика решений для работы с большими данными Palantir Technologies Inc. – на 8%

Дополнительную поддержку рынку оказали опубликованные в четверг данные министерства труда США, согласно которым количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 42 тыс. – до 712 тыс. человек. Это минимальный уровень с первой недели ноября прошлого года.