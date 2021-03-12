Верховный Суд подтвердил законность выведения с рынка "Грин Банка" Клименко

Кассационный административный суд в составе Верховного суда 26 февраля окончательно отказал в удовлетворении кассационной жалобы акционеров ЧАО "Грин банк" на решение Нацбанка отозвать лицензию и ликвидировать учреждение.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Также суд отказал в требовании обязать Нацбанк вернуть банковскую лицензию "Грин банку". Истцами в этом деле были миноритарные акционеры банка – ООО "Марго Груп" и ООО "Максимум и ко", которые владеют до 9,9% акций банка.

Основаниями для отказа в удовлетворении кассационной жалобы акционеров суд назвал недоказанность истцами их права обращения в суд с таким иском в интересах банка.

"Согласно с выводами Большой Палаты Верховного Суда и учитывая практику Европейского суда по правам человека эти условия являются обязательными для обращения в суд с таким иском в интересах банка. Поэтому суд кассационной инстанции изменил постановление Киевского апелляционного административного суда от 17 мая 2016 года по этому делу в части мотивов отказа в удовлетворении исковых требований "Марго Груп" и "Максимус и ко", – говорится в сообщении.

Решение Верховного Суда является окончательным по указанному делу и обжалованию не подлежит.

В НБУ напомнили, что в январе 2015 года регулятор принял решение о ликвидации и отзыве банковской лицензии у ЧАО "Грин Банк". Его отнесли к категории неплатежеспособных банков с целью защиты вкладчиков и других кредиторов в сентябре 2014 года.

Главным основанием для этого стал факт совершения банком рисковой деятельности, которая угрожала интересам вкладчиков и кредиторов, а также множественные нарушения законодательства в вопросах финансового мониторинга.

Напомним, 24,39% акций "Грин Банка" принадлежали киевской компании "ТУАЗ". В июле 2014 года Генпрокуратура Украина сообщила, что "Грин банк" был подконтролен бывшему министру доходов Александру Клименко. "Грин банк" подавал иск в суд об опровержении этой информации к агентству "Интерфакс-Украина", которое ее распространило, но проиграл дело.