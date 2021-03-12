Moody's позитивно оценило приобретение "Метинвестом" шахтоуправления "Покровское"

Международное рейтинговое агентство Moody's позитивно оценивает установление контроля Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", над крупнейшим в Украине производителем коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.), что позволит группе достичь самообеспечения коксующимся углем до 90-100% потребностей с 46% в 2020 году.

Согласно кредитному обзору Moody’s от 11 марта текущего года, данное приобретение является позитивным для кредитного рейтинга "Метинвеста".

"Кроме того, прогнозируемая долговая нагрузка компании после консолидации приобретенного бизнеса, вероятно, останется в целом неизменной, поддерживается восстановлением мировых цен на сталь и коксующийся уголь", - констатируется в обзоре.

Как сообщалось, Metinvest B.V. установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское".

Общая сумма вознаграждения за дополнительную долю, приобретенную "Метинвестом" в Покровской угольной группе обусловлена стоимостью опциона, который группа получила в 2018 году, отмечалось ранее в пресс-релизе группы.

В 2019-2020 годах, принимая во внимание потенциальную интеграцию с "Метинвестом", Покровская угольная группа реструктурировала значительную часть своих кредитов и займов. По состоянию на 31 декабря 2020 года, внешняя задолженность ПУГ составила $535 млн. В основном это реструктурированная кредитная линия на сумму $480 млн со сроком погашения в 2030 году.

В отчете "Метинвеста" за 2020 год, компания, имея 24,77%-й пакет акций, планировала до октября 2021 года выкупить первую часть опциона на 25,23% в Покровской угольной группе, а завершить приобретение остальной части опциона в размере 49,99% в этом активе до конца 2022 года.

1 октября 2020 года группа получила одобрение АМКУ в отношении получения контроля над отдельными предприятиями, входящими в Покровском угольный бизнес. Согласно условиям одобрения АМКУ, сделка должна быть завершена в течение года после даты одобрения.

АМКУ разрешил "Метинвесту" приобрести ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH), ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" и ООО "Шахтостроительная компания". Данное разрешение Комитет предоставил "Метинвесту" по итогам рассмотрения четырех дел о концентрации, которые являются единой сделкой, так и разрешения на покупку ООО "Шахта "Свято-Покровская №3", ООО "Углепромтранс", ООО "Свято-Ильинский машиностроительный завод", ЧАО "Автопредприятие "Укрбуд" и "Шахтостроймонтажное управление №1". При этом АМКУ установил ряд условий при выдаче разрешений.

Кроме того, сообщалось, что группа "Метинвест" в августе 2018 года официально объявила о покупке приблизительно за $190 млн до 24,99% акций нескольких украинских активов, в состав которых входят предприятия из группы "Донецксталь", занимающихся добычей, обогащением и продажей угля.

Ш/у "Покровское" - крупнейший в Украине производитель коксующего угля. В 2019 году предприятие увеличило выручку на 32,7% – до 8 млрд 554,25 млн грн, получив чистую прибыль 925,01 млн грн против чистого убытка 998,13 млн грн годом ранее.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.