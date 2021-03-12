База отдыха в Ивано-Франковской области украла газ на полмиллиона гривен

База отдыха в селе Вышков Долинского района осуществляла незаконный отбор природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Ивано-Франковскгаз".

Работники компании обнаружили факт кражи газа. В результате, газораспределительная компания понесла убытки на сумму более полумиллиона гривен.

Владелец базы отдыха отбирал голубое топливо в обход счетчика: присоединил к сети газовый шланг вне прибора учета. Таким образом, при площади здания 1260 м кв, за 2020 год, согласно показаний счетчика, было как бы потреблено только 795 куб. м природного газа.

По факту кражи газа, специалисты "Ивано-Франковскгаза" составили соответствующий акт о нарушении, а также прекратили распределение газа.

"Теперь недобросовестный потребитель должен компенсировать убытки газораспределительной компании. Владельцу базы отдыха доначислено 537,5 тыс. грн. Пока он не оплатит штраф и не ликвидирует все нарушения, газоснабжение не будет восстановлено", – отметили в релизе.

Всего с начала 2021 года специалисты "Ивано-Франковскгаза" обнаружили 23 правонарушения по несанкциованому отбору газа: из них 6 незаконных врезок в газовые сети и 17 вмешательств в работу счетчиков газа. В результате недобросовестным потребителям произведено доначисление на сумму 1 250 000 грн.