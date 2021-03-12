Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за 2 миллиарда, – Лещенко

В декабре 2020 года 32-летний Дамир Ахметов приобрел виллу в Швейцарии за 65 млн франков или 2 млрд грн.

Об этом в статье для Kyiv Post написал член наблюдательного совета "Укрзализныци" и бывший журналист Сергей Лещенко.

Дом расположен на берегу Женевского озера, в Везеназе. На частной улице старший сын Рината Ахметова купил два дома: большую виллу и дом поменьше, находящийся по соседству. Общая площадь купленного земельного участка, на котором расположены дома, – 7 600 квадратных метров.

Продавцом недвижимости является французский бизнесмен родом из саудовской Аравии Мансур Акрам Оджех, входящий в сотню самых влиятельных арабов мира.

Известно, что Дамир Ахметов покинул Украину в десятилетнем возрасте, учился в Швейцарии и Великобритании, а также стал членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний своего отца – ДТЭК и "Метинвест". Он никогда не вел бизнес самостоятельно и участвовал только в управлении компаниями своего отца.

Лещенко отмечает, что средства на покупку недвижимости за границей семья Ахметовых получает, в частности, за счет "Укрзализныци". Он указывает, что "бизнес-модель Рината Ахметова ведет к деградации национального железнодорожного перевозчика", так как он является основным клиентом компании, используя ее для транспортировки железной руды в украинские порты, откуда она отправляется за границу.

Прибыль Ахметова, уверен журналист, формируется не только за счет "смехотворной ренты за добычу железной руды". Для реализации на мировых рынках ее необходимо транспортировать в морские порты Украины по путям национальной железнодорожной компании "Укрзализныця". Тарифы на транспортировку железной руды не покрывают затрат - каждая тонна перевозится с 19% убытком для "Укрзализныци", отмечает Лещенко.

"В целом "Укрзализныця" ежегодно теряет 8 млрд грн из-за неоправданно низких тарифов на транспортировку железной руды. В масштабах государственной компании это астрономическая цифра, которая эквивалентна сумме, достаточной для покупки 250 легковых автомобилей, или четырех домов для Дамира Ахметова", – говорится в статье.

Журналист напомнил, что в 2007 году украинский миллиардер купил самую дорогую квартиру в мире, заняв три этажа жилого комплекса One Hyde Park в Лондоне. Он заплатил за нее 220 миллионов долларов.

Ахметов также купил дворец бельгийского короля Леопольда II на Французской Ривьере в Сен-Жан-Кап-Ферра в 2019 году. Он заплатил 200 миллионов евро за виллу Les Cedres производителю алкогольных напитков Campari Group.