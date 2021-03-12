"Укразализныця" начала поиск поставщиков для покупки 50 электровозов в кредит

АО "Укрзализныця" в случае нереализации межправительственного соглашения между Украиной и Францией о закупке 50 двухсистемных электровозов Alstom намерено закупить 50 электровозов через тендер.

Об этом глава правления компании Владимир Жмак сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"В рамках возможного межправительственного соглашения Украины и Франции может быть осуществлена закупка необходимых "Укрзализныце" локомотивов… Сейчас вопрос рассматривается на уровне правительств двух государств… Параллельно, так как мы не можем просто сидеть и ждать, мы уже запустили публичный запрос (RFP) в отношении 50 электровозов. И если межправительственное соглашение не будет реализовано, то мы используем вторую опцию – тендер", – сказал глава компании.

Жмак отметил, что одним из обязательных требований к участникам тендера будет предложение долгосрочного финансового пакета.

"Речь идет не только о количестве локомотивов, но и о финансовом пакете, так как одним из условий реализации такого проекта является предоставление партнерами финансирования. На каких условиях и на какие сроки – вопрос уже межправительственный", – уточнил глава "Укрзализныци".

"При оценке предложений будет учитываться не только стоимость локомотива, а также стоимость его жизненного цикла локомотива, включающая техническую эксплуатацию, условия кредитования, стоимость запчастей, обслуживания и т.д.", – добавил Жмак.

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Как сообщалось, в январе посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину могут быть подписаны несколько масштабных контрактов, в частности контракт с компанией Alstom на поставку электровозов.

Украина ведет переговоры с французской компанией-производителем подвижного состава и инфраструктуры Alstom по обновлению локомотивного парка "Укрзализныци" французскими электровозами уже в течении нескольких лет.

B сентябре 2018 года "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с Alstom. И.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов тогда подчеркнул, что принципиальной позицией является локализация производства в Украине. В июле 2018 года Alstom открыла в Киеве представительство.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что соглашение между "Укрзализныцей" и Alstom будет двухэтапным: первый этап предусматривает получение 50 электровозов, второй – до 80. По его словам, первый этап – с обязательной локализацией производства в Украине – будет стоить примерно полмиллиарда евро.

Ранее украинская сторона ожидала, что Франция предоставит Украине кредит для покупки электровозов.

При этом еще в апреле 2020 года "Укрзализныця" объявила о начале процесса отбора производителя электровозов для обновления своего парка. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, на этапе предварительной квалификации поставкой электровозов для АО "Укрзализныця" заинтересовались 5 компаний.