Прибыль "Центрэнерго" может сменится убытком из-за фирмы Коломойского

В ходе аудита деятельности ПАО "Центрэнерго" в 2020 году был выявлен сомнительный контракт с фирмой окружения олигарха Игоря Коломойского, который ставит под сомнение получение прибыли госкомпанией в 2020 году, о которой заявлял глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Как сообщает пресс-служба компании, к приведению комплексного аудита кроме ФГИ привлечена международная компания Baker Tilly.

"Новым руководством ПАО "Центрэнерго" во время внутренней проверки предприятия был обнаружен сомнительный контракт, доход от которого включен в финансовую отчетность 2020 года. В случае невыполнения этого контракта, задекларированные положительные результаты финансовой деятельности могут не соответствовать действительности", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что после вступления в должность и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго" Юрия Власенко был начат анализ работы компании, в том числе и за предыдущие периоды.

"Установлено, что ООО "Юнайтед Энерджи" в конце октября 2020 года заключило договор с ПАО "Центрэнерго" на покупку золошлаков на сумму 840 млн грн, но заплатило не более 3% от суммы контракта, товар не забирало. Обнаруженное недополучение средств по указанному договору может привести к необходимости дисконтирования указанной задолженности по правилам международной финансовой отчетности, что в свою очередь может оказать значительное влияние на конечный финансовый результат предприятия 2020 года", – пояснили в компании.

В "Центрэнерго" напомнили, что прежнее руководство направляло в Фонд госимущества отчеты о положительных финансовых результатах компании в четвертом квартале и по итогам 2020 года в целом.

Как сообщалось, 1 марта глава ФГИ Дмитрий Сенниченко заявлял, что благодаря работе бывшего главы "Центрэнерго" Александра Корчинского компания смогла завершить 2020 год с 50 млн грн прибыли против 2,2 млрд грн убытка в 2019 году.

Фонд госимущества 26 февраля сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" иполностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании. Прежнее руководство компании связывали с Игорем Коломойским.

После смены руководства "Центрэнерго" ограничило поставки электроэнергии связанному с Коломойским трейдеру "Юнайтед Энерджи" из-за наличия просроченной задолженности.

Напомним, 29 декабря 2020 года "Центрэнерго" провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Весь объем электроэнергии был продан трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского по цене 1160 грн за МВт-ч. Этот объем составляет около 2% от общего годового потребления электроэнергии в Украине – 150 млн МВт-ч. Для сравнения, за весь 2019 год выработка электроэнергии станциями "Центрэнерго" составила 10,2 млн МВт-ч, а реализация – 9,2 млн МВт-ч.

Подробнее о схемах заработка трейдера "Юнайтед Энерджи" читайте в материале БизнесЦензор: Як трейдер Коломойського перепродає електроенергію держкомпаній