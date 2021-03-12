Фонд госимущества продал Мышковицкий спиртзавод за 181 миллион

По результатам онлайн-аукциона 12 марта по приватизации имущества Мышковицкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт", в госбюджет должно поступить 181 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

За право собственности соревновались восемь участников, которые увеличили первоначальную цену активов в 25 раз – с 7,3 млн грн до 181 млн грн.

Производственные мощности предприятия расположены в с. Мышковичи Тернопольского района и пгт Дружба Теребовлянского района (оба - Тернопольская обл.). Общая площадь земельных участков составляет 13,85 га при общей площади зданий и сооружений спиртзавода в 12,32 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что выставленный на продажу актив насчитывает 511 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества, в число которых входят административный и производственные корпуса, спиртохранилища, склады, мастерские, градирня, бардохранилище и прочие. Предприятие имеет все необходимые коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, канализацию и подъездные пути, а имеющееся технологическое оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

В декабре 2020 года состоялась приватизация отдельного имущества Мышковицкого спиртзавода в пгт Дружба, где находилась база материально-техничного снабжения предприятия. По результатам аукциона цена актива выросла более чем в 10 раз до 12,82 млн грн.

Фонд отметил, что всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".