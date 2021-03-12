Рада может разблокировать большую приватизацию на следующей неделе, – нардеп

Парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендовал принять в целом законопроект №4543 о разблокировании большой приватизации, при этом рассмотрение его во втором чтении планируется на следующей неделе.

Об этом сообщила замглавы комитета, депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, передает Интерфакс-Украина.

"Только что комитет рекомендовал законопроект №4543 о разблокировке большой приватизации на второе чтение без изменений. Планируется, что на следующей неделе законопроект будет рассматриваться Верховной Радой ", - сказала она после заседания комитета в пятницу.

По словам Пидласой, закон в случае его принятия должен вступить в силу на следующий день после его публикации.

"На первое полугодие 2021 года в рамках большой приватизации планируется "Президент-отель", ОГХК, завод "Большевик". По ним есть аудиторские заключения и можно начинать процесс подготовки к приватизации", - сказала замглавы профильного комитета.

Как сообщалось, в феврале парламент принял за основу проект закона №4543 "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части приватизации объектов большой приватизации".

Документом предлагается исключить из закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" норму, согласно которой проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации приостановлено на время действия карантинных ограничений.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на обеспечение проведения ряда подготовительных, организационных мер и мероприятий, предшествующих проведению непосредственной продажи объектов большой приватизации на аукционах, и проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества планирует запустить первые аукционы для объектов большой приватизации во втором квартале 2021 года при условии принятия Верховной Радой закона о разблокировке приватизации.

Напомним, госбюджет на 2021 год предусматривает поступления от приватизации на сумму 12 млрд грн.