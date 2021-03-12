Глава "Укрзализныци" планирует рефинансировать задолженность компании

"Укрзализныця" рассчитывает реструктуризировать либо рефинансировать проблемные кредиты уже к лету текущего года.

Об этом сообщил глава правления компании Владимир Жмак, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы предпринимаем все возможные действия для реструктуризации и рефинансирования. Рассматриваем и украинские банки, и международные финансовые организации... Я хотел бы рефинансировать их (проблемные кредиты - ИФ) к лету. Хотя понимаю, что это очень амбициозно", - сказал он в интервью изданию.

Жмак также выразил надежду, что временная следственная комиссия Верховной Рады поможет выяснить первопричины ситуации, сложившейся в части большой долговой нагрузки на компанию.

"У меня вопрос к предыдущему руководству компании: как сформировался такой неподъемный долговой портфель? Он действительно очень тяжелый с очень невыгодными кредитами. Самый показательный - $200 млн от Сбербанка под 12% годовых, притом что рынок сегодня - 7-8%", - сказал Жмак.

По его словам, "Укрзализныця" планирует сбалансировать ликвидность компании к концу марта. "У нас было проседание из-за того, что в январе и феврале из-за аномальных морозов мы перевезли намного меньше грузов, но сейчас снег и морозы отступают, и мы начинаем ехать лучше", - подчеркнул Жмак.