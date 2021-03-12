"Нафтогаз" не сможет выполнить стратегию развития без выпуска евробондов, – глава набсовета

Основным источником финансирования бизнес-стратегии группы "Нафтогаз" до 2025 года являются собственные средства, однако выпуск еврооблигаций также крайне важен для ее реализации.

Об этом глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд заявила в интервью Интерфакс-Украина.

"Выпуск еврооблигаций имеет критическое значение для внедрения стратегии. Что означает, что нужны также условия, которые позволят инвесторам принять решение инвестировать в нас", – сказала Споттисвуд.

По ее словам, успех выпуска еврооблигаций зависит от политической стабильности в Украине и от уверенности инвесторов в том, что правительство позволит "Нафтогазу" заработать средства и погасить эти облигации.

Глава набсовета также выразила надежду, что правительство будет оставлять часть прибыли компании для реализации стратегии.

"Конечно, у нас есть альтернативные планы на случай, если мы не сможем оставить часть прибыли для инвестиций. И если мы не сможем выпустить бонды..., то очевидно, что невозможно инвестировать деньги, которых у нас не будет", – сказала Споттисвуд.

Она добавила, что если правительство решит оставить ограничение цены на газ для домохозяйств, то такое решение оставит "Нафтогаз" без средств для инвестиций. Глава набсовета уточнила, что наблюдательный совет уже одобрил стратегию и его члены приобщались к работе над ней на различных этапах.

В то же время она отметила, что стратегия – это динамичный документ.

"Например, мы взяли на себя обязательство достичь углеродной нейтральности к 2040 году. Но еще не знаем, каким будет путь. Часть этого видения есть, но в течение следующих нескольких лет многое изменится, будет меняться и путь к цели", – пояснила глава набсовета.

Как сообщалось, менеджмент "Нафтогаза" представил бизнес-стратегию группы до 2025 года в середине февраля. Она среди прочего предполагает возвращение НАК позиции крупнейшего игрока на оптовом рынке природного газа Украины, увеличение доли на рынке поставки газа бытовым потребителям с 7% до 35%, выход на рынки электроэнергии и тепла.

При этом "Нафтогаз" планирует инвестировать в добычу углеводородов $7,3 млрд в 2021-2025 годах, нарастив запасы в 1,8 раза.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чергова стратегія Нафтогазу: енергетичний Uber, футуризм і успішний успіх