Нацкомиссия впервые зарегистрировала выпуск акций украинского футбольного клуба

Национальная комиссия ценных бумаг и фондового рынка утвердила проспект эмиссий акций ЧАО "Ривненский народный клуб Верес".

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба на странице в Facebook.

Отмечается, что уже скоро акции будут выпущены и их кому угодно можно будет купить на Украинской бирже.

Всего клуб выпустит 500 тыс. акции на общую сумму 50 млн грн.

В сообщении отмечается, что в 2020 году на биржах продавались акции более 20 футбольных клубов. Среди них – "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Рома" и другие.

Ранее сообщалось, что совладельцем ривненского футбольного клуба "Верес-Ривне" станет ПАО "Львовский хладокомбинат" ("Лимо"), который получит 61% в ООО "Футбольный клуб "Верес-Ривне", остальные 39% останутся в собственности общественного объединения "Ривненский футбольный клуб "Верес-Ривне".

Президентом клуба "Верес" является Алексей Хахльов, известный ривненский бизнесмен и бывший зять Виктора Ющенко. Он пояснял, что привлечение совладельца позволит закрыть дефицит бюджета клуба в 2020 году в размере 12 млн грн в год.

Однако другие члены набсовета предложили вместо этого создать публичное акционерное общество.

Ривненский народный клуб "Верес" основан в 1957 году. Клуб выступает в Первой лиге Украины.