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Власти Николаева купят автобусов на 150 миллионов за средства кредита ЕИБ

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Власти Николаева купят автобусов на 150 миллионов за средства кредита ЕИБ
Николаевский городской совет объявил тендер на закупку новых низкопольных автобусов длиной до 9,5 м на ориентировочную сумму до 4,5 млн евро.

Соответствующая информация о закупке (сообщение о намерении заключения контракта) опубликована в онлайн-версии Официального вестника ЕС, передает Интерфакс-Украина.

Тендер объявлен в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины", реализуемой совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Согласно публикации, запланирована поставка автобусов длиной от 8,8 до 9,5 м, включая основные и расходные запчасти, оборудование и инструменты для обслуживания и ремонта, и сопутствующие услуги.

Общая пассажировместимость автобусов – около 75 человеек, в том числе 28 сидячих и минимум одно место для размещения инвалидной коляски.

Раскрытие тендерных предложений намечено на 27 апреля, срок поставки автобусов – 12 месяцев с даты получения авансового платежа.

В объявлении указано, что цена не является единственным критерием присуждения контракта, но все критерии указываются только в документах на закупку.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook написал, в частности, что в рамках программы "Городской общественный транспорт" для Николаева планируется закупка около 40 автобусов.

Проект "Городской общественный транспорт Украины" – финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ, ратифицировано в апреле 2017 года. Им предусмотрена реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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