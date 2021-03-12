АРМА передало в управление за год активы стоимостью 1,8 миллиарда

В течение 2020 года Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) успешно передало в пользование украинскому бизнесу арестованные активы совокупной стоимостью около 1,8 млрд грн.

Об этом сообщил и.о. председателя АРМА Виталий Сигидин во время презентации отчета о деятельности Агентства в 2020 году, передает пресс-служба ведомства.

Сигидин уточнил, что в целом АРМА уже передало в управление активы более чем на 3,3 млрд грн.

По его словам, эти активы сегодня приносят доходы государству, которые постоянно растут: "В прошлом году поступления в бюджет увеличились на треть, а с начала этого года у нас уже около половины суммы за весь 2020 год".

В то же время глава АРМА отметил, что эффект от управления арестованными активами не ограничивается только чистыми доходами в бюджет.

"Компании-управляющие инвестируют значительные средства в восстановление арестованного имущества, что позволяет сохранить его экономический потенциал. Сами предприниматели получают новые возможности для генерирования прибыли, создают дополнительные рабочие места и платят налоги. Кроме того, арестованные средства пополняют банковскую систему, которая кредитует украинский бизнес и граждан. Поэтому общественная польза от управления арестованными активами значительно шире, чем прямые поступления в Государственный бюджет", - пояснил чиновник.

Он также сообщил, что АРМА способно приносить бюджету в несколько раз больше суммы доходов, если на уровне закона будет разблокирована возможность перечислять государству часть процентов по депозитным средств Агентства.