"Укравтодор" с помощью СБУ отменил участие иностранной компании в тендере на 1,3 миллиарда

СБУ совместно с областной Службой автомобильных дорог в Харьковской области предупредила убытки государственного бюджета более чем 1 млрд грн.

Кка сообщает пресс-центр СБУ, речь идет о тендере на проведение ремонта одной из автодорог государственного значения в Харьковской области в 2020 году. Финансирование работ должны обеспечивать из государственного бюджета, а их ожидаемая стоимость составляла более 1,3 млрд грн.

"При анализе тендерной документации сотрудники СБУ обнаружили, что менеджмент иностранной коммерческой структуры, которая принимала участие в торгах, предоставил поддельную документацию. Благодаря недостоверно поданному предложению компания имела все шансы стать победителем тендера", – сказано в сообщении.

В СБУ заявляют, что по итогам проверки установлено, что асфальтобетонного завода, который указан в документации, вообще не существует, а по его "адресу" находится пустырь. Также в предложении иностранной компании выявлены другие существенные несоответствия требованиям тендерной документации.

"По заключению экспертов, выполнение работ недоброкачественным подрядчиком могло привести к хищению десятков миллионов бюджетных средств. Благодаря своевременному информированию СБУ руководство госпредприятия отклонило тендерное предложение иностранной компании из-за нарушения ими законодательства", – подчеркивает спецслужба.

В СБУ не уточнили, о каком конкретно тендере идет речь, но, согласно данным в системе Prozorro, сейчас продолжается тендер на ремонт дороги государственного значения Т-21-03 Харьков - Золочев - КПП "Александровка" на участке км 9+000 - км 62+976 в Харьковской области ожидаемой стоимостью 1,32 млрд грн.

Заявки на участие в тендере подали четыре компании: "Автомагистраль-Юг", "Ростдорстрой", "Онур конструкцион интернешнл" и турецкая Fermak Insaat Taahhut Anonim Sirketi. Последние две компании к участию в аукционе не допустили. Причины отклонения турецкой компании пока не указаны.

Таким образом в тенедере возьмут участие только крупнейшие подрядчики "Укравтодора" – компании "Автомагистраль-Юг" и "Ростдорстрой".

Как сообщалось, ранее "Автомагистраль-Юг" и "Ростдорстрой" указывали в тендерных предложениях одних и тех же рабочих на той же технике, которые должны делать ремонты дорог в разных уголках Украины одновременно.