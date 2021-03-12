Нацкомиссия отложила срок введения новых требований к торговцам ценными бумагами

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) перенесла с 27 марта до 1 июля вступление в силу новых требований к деятельности торговцев ценными бумагами.

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, соответствующее решение регулятор принял 11 марта в ответ на обращения от ассоциаций, представляющих интересы профессиональных участников фондового рынка.

Речь идет об утвержденных НКЦБФР 3 ноября 2020 года "Требованиях (правилах) к осуществлению деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами" и "Требованиях к договорам, заключаемым во время осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) - деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами".

Изначально эти документы должны были вступить в силу 27 марта.

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Согласно новым требованиям, торговцы должны будут классифицировать клиентов как непрофессиональных, профессиональных или приемлемых и предоставить им соответствующий уровень защиты.

К профессиональным клиентам с наивысшим уровнем защиты их заказов относятся Министерство финансов, Нацбанк, международные финансовые организации, инвестиционные группы и страны.

Новыми правилами также предусмотрено создание нового вида договора – генерального, который устанавливает порядок предоставления услуг, обмена информацией и определяет политику конфликта интересов. Для осуществления операций РЕПО или предоставления услуг андеррайтинга наряду с генеральным договором заключается дополнительный, определяющий порядок оказания соответствующих услуг.

Кроме этого торговцы ценными бумагами смогут заключать договоры в электронной форме.

НКЦБФР также сделало обязательным наличие у торговцев программно-технического комплекса, который будет фиксировать взаимодействие с клиентами, в том числе записывать телефонные разговоры, а также создавать резервные копии данных, обеспечивать конфиденциальность клиентов и защищать информацию от искажения. Дополнительно торговцы должны будут вести учет жалоб и обнародовать процедуру их рассмотрения на своем веб-сайте.