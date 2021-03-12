Госгеонедр не нашла покупателей на месторождение никеля на Днепропетровщине

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) не смогла провести аукцион по продаже специального разрешения на пользование недрами Карнауховского участка (Днепровский район Днепропетровской области) для проведения геологического изучения железных, кобальтовых и никелевых руд сроком на пять лет.

Как сообщила представитель Госгеонедр Валерия Олефир, на конкурс не поступило минимально необходимого количества заявок, поэтому тендер не состоялся, передает Интерфакс-Украина.

"Через три дня – с 15 по 17 марта будет объявлен новый аукцион с понижением цены на 50%, который состоится через 30 дней после даты объявления", – пояснила представитель ведомства.

Согласно информации об аукционе, его старт состоялся 21 января текущего года, срок подачи заявок был до 11 марта 2021 года включительно, начальная цена лота – 1,44 млн грн (без НДС). Лот выставлялся впервые. 100%-м критерием отбора победителя являлась цена.

В протоколе аукциона указано, что его участники отсутствуют.

Ранее глава Госгеонедр Роман Опимах представил 30 инвестобъектов – участков с залежами цветных, редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. По его словам, на аукционы будут выставляться объекты редкоземельных и редких металлов – тантал, ниобий, бериллий, цирконий, скандий. Редкие и редкоземельные металлы обнаружены в комплексных месторождениях и рудопроявлениями в пределах Украинского щита. Цирконий и скандий сосредоточены в россыпных и коренных месторождениях в значительных объемах, их добыча не ведется. Запасы оксида тантала (Ta2O5,) ниобия, бериллия учитываются на шести месторождениях, добыча осуществляется на двух.