Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение правил движения

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" №1231-IX.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, в частности, усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 16 февраля 2021 года.

Перед голосованием депутаты отклонили учтенные Комитетом поправки, предоставляющие право патрульной полиции останавливать водителей без причин, с "профилактической" целью.

В частности, законом ужесточается ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

В частности, штраф за езду в состоянии алкогольного опьянения или отказ от освидетельствования повышен с 600 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 17 000 грн) с лишением права управления транспортными средствами на срок один год. Повторное нарушение на протяжении года полвечет наложение штрафа на водителей в размере 34 000 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок три года с возможностью изъятия транспортного средства. За третье такое нарушение в течении года штраф составит 51 000 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок десять лет с конфискацией транспортного средства.

Также вводятся штраф в размере 34 000 грн за употребление лицом, управляющим транспортным средством, после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя или наркотических средств до проведения теста на алкоголь. Аналогичные штрафы вводятся за управление речными, морскими, малыми, спортивными судами или водными мотоциклами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.

Законом также повышаются штрафы за нарушение правил использования ремней безопасности или мотошлемов с 3 до 30 необлагаемых налогом минимумов граждан (с 51 грн до 510 грн). Штраф за управление транспортным средством, не зарегистрированным должным образом, либо без номерного знака предложено повысить со 170 до 510 грн, а за повторное нарушение любого из этих пунктов – с 255 до 680 грн.

Штраф за нарушение правил проезда перекрестков, проезд на запретительный сигнал светофора, несоблюдение безопасной дистанции, использование мобильных телефонов за рулем предложено повысить с 425 грн до 510 грн.

При этом штраф за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 километров в час вырастет с 510 грн до 1 700 грн. Изначально его предлагалось повысить до 3 400 грн, но депутаты перед принятием закона поддержали поправку о его снижении вдвое.

За оставление водителями транспортных средств места дорожно-транспортного происшествия, к которому они причастны, предусмотрено повышение штрафа со 255 грн до 3 400 грн или лишения права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

За управление транспортным средством лицом, лишенным прав, штраф повышен со 510 грн до 20 400 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от 3 до 5 лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового.