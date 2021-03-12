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Евросоюз продлил действие санкционных списков против России еще на полгода

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Евросоюз продлил действие санкционных списков против России еще на полгода
Совет ЕС 12 марта принял решение продлить еще на шесть месяцев антироссийские санкции в отношении лиц и организаций, которые "продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Как сообщается в пресс-релизе на сайте Совета, санкции продлены до 15 сентября.

"Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям. Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам", – сказано в сообщении.

Эти санкции были впервые введены 17 марта 2014 года.

В Совете ЕС напомнили, что другие меры ЕС, принятые в ответ на агрессию против Украины, включают экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики, действующие до 31 июля 2021 года, а также ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, которые действуют до 23 июня 2021 года.

Джерело:  Совет ЕС

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