Нацбанк вновь приостановил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 9 по 12 марта не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В целом с начала года регулятор выкупил $260 млн, а продал – $20 млн.

Тем временем, курс гривни незначительно ослабился с 27,7091 грн/$ в начале недели до 27,7305 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 12 марта.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 1 по 5 марта купил на межбанковском валютном рынке $20 млн, тогда как две недели перед этим регулятор не покупал и не продавал валюту.