Винзавод "Коблево" увеличил чистую прибыль на 24%

АО "Коблево" (Николаевская область), одно из крупнейших в Украине винодельческих предприятий, в 2020 году нарастило чистую прибыль на 24,1% по сравнению с 2019 годом – до 24,76 млн грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщается, его активы за год сократились на 3,3% – до 375,15 млн грн, а нераспределенная прибыль увеличилась в 2,2 раза – до 44,71 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Суммарная дебиторская задолженность по итогам года выросла на четверть – до 44,76 млн грн.

Компания сообщает о запланированном на 29 апреля годовом собрании ее акционеров, в повестке которого планируется оставить нераспределенной полученную в 2020 году чистую прибыль.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром АО "Коблево" является Святослав Нечитайло.

Винзавод "Коблево" входит в состав созданной в 1991 году "Баядера Групп". Группа объединяет профильные активы в алкогольной отрасли – дистрибуторские компании и собственное производство ликеро-водочных изделий в Украине и Беларуси, вин, вермутов и коньяков, а также является эксклюзивным импортером мировых алкогольных брендов в Украине.

Основные торговые марки – "Перша Гильдия", Коzaцька Rаda, Hlibny Dar, Воздух, Цельсий, Koblevo, Marengo и другие.