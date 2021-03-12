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Цифровое произведение искусства впервые продали на аукционе за $70 миллионов. ФОТО

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Цифровое произведение искусства впервые продали на аукционе за $70 миллионов. ФОТО
Цифровое произведение искусства "Каждый день. Первые 5000 дней" художника Майкла Винкельманн (Beeple) продали на аукционе Christie's за $69 млн.

Как сообщает Голос Америки, это вывело автора картины в тройку самых дорогих художников современности.

Произведение Beeple "Каждый день. Первые 5000 дней" представляет собой коллаж из произведений, созданных художником в течение 13 лет. Работа была выставлена ​​на продажу через аукцион 25 февраля с начальной ценой всего $100. Однако цена взлетела до $69 млн в последние дни продажи. За завершением аукциона в режиме онлайн следили почти 22 миллиона человек.

Покупатель цифрового произведения получит удостоверение своей собственности на произведение в виде NFT "незаменимого жетона", который содержит изображение, а также уникальный код, подтверждающий право собственности с помощью технологии блокчейн.

Сам Beeple так прокомментировал большое внимание к своим произведениям: "Художники использовали компьютерное оборудование и программное обеспечение для создания произведений искусства и распространяли их через Интернет на протяжении более 20 лет, но не было настоящего пути этим владеть и это коллекционировать. NFT это изменило. Я убежден, что мы становимся свидетелями новой главы в истории искусства – цифрового искусства".

Джерело:  Голос Америки
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