Прибыль производителя мороженого и масла "Рудь" превысила 130 миллионов

Производитель мороженого, масла и спредов АО "Житомирский маслозавод" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 2,6% по сравнению с 2019 годом – до 134,36 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), нераспределенная прибыль компании в прошлом году сократилась на 10,7% –до 1,22 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

При этом общие активы Житомирского маслозавода в минувшем году снизились на 12,4% по сравнению с 2019 годом – до 1,69 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность ЧАО по итогам года сократилась на четверть – до 277,8 млн грн.

Согласно сообщению, на годовом собрании акционеров 13 апреля планируется направить полученную в 2020 году прибыль на развитие производства.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром АО "Житомирский маслозавод" являются Петр Рудь (64,89% акций компании) и Оксана Вивсик (34,34%). Житомирский маслозавод создан в результате реконструкции Житомирского мясокомбината в 1981 году.

С 1998 года "Житомирский маслозавод" начал производить продукцию под ТМ "Рудь".

Согласно данным на сайте компании, ежесуточно на производственной линии Straightline производится до 150 тонн мороженого (около 600 тыс. порций) из 300 тонн молока. По данным ТМ "Рудь", производитель выпускает около сотни видов мороженного, замороженные овощи, фрукты, полуфабрикаты и тесто, сладкосливочные спреды и творожные сырки, а также поставляет свою продукцию HoReCa в украинские предприятия общепита.